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НовостиОбщество27 июня 2026 8:26

В Кирове пройдет крестный ход, посвященный дню памяти святых Петра и Февронии

В Кирове состоится крестный ход ко дню памяти святых Петра и Февронии 8 июля
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Вятской епархии

Фото: пресс-служба Вятской епархии

В Кирове состоится крестный ход, посвященный дню памяти святых Петра и Февронии, это мероприятие планируют провести 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Вятской епархии.

В храме Иоанна Предтечи пройдет Божественная литургия. Торжества возглавит митрополит Вятский и Слободской Марк. Богослужение планируют начать в восемь утра. Далее состоится крестный ход в Александровский сад. Участники шествия проследуют к памятнику святых благоверных князей Петра и Февронии.

«Начало крестного хода в 9.40 от храма Иоанна Предтечи города Кирова», – говорится в сообщении.