В Подосиновском районе пьяный мужчина зарезал отца: его будут судить

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Подосиновском районе 34-летнего жителя Демьяново обвиняют в убийстве собственного отца. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла утром 29 марта в Демьяново. У пьяного жителя Кировской области возник конфликт со своим отцом. Фигурант схватил нож и один раз ударил мужчину в грудь.

«От полученного колото-резаного ранения потерпевший скончался на месте происшествия», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Жителя Подосиновского района задержали. Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Кроме того, фигурант дал подробные показания об обстоятельствах преступления. Его заключили под стражу.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.