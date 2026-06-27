В Кирове суд обязал отель заплатить администратору 86 тысяч рублей долга Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове суд обязал один из отелей заплатить администратору 86 тысяч рублей долга по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Один из отелей допустил к работе администратора, с которым не был оформлен трудовой договор. Таким образом гостиница нарушила закон. Кроме того, сотруднику несколько месяцев не платили зарплату. Работнику задолжали 86 тысяч рублей.

Прокуратура подала иск в суд. С отеля взыскали долг по зарплате. Кроме того, гостиница должна заплатить администратору 45 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

«На ответчика также возложена обязанность произвести доначисления по налогам и страховым взносам», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что отель уже погасил основной долг по зарплате.

«Контроль исполнения решения суда в остальной части организован», – говорится в сообщении.