В Омутнинском районе 75-летний мужчина ушел в лес и пропал: его ищут третий день

Фото: "Лиза Алерт"

В Омутнинском районе ищут пропавшего Симонова Георгия Васильевича 1950 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 75-летний мужчина – житель СДТ Строитель-2 в Восточном. Он пропал в четверг, 25 июня. В тот день житель Кировской области не вернулся из леса.

Рост пропавшего – 160 сантиметров, он худощавого телосложения с седыми волосами и темными глазами. Мужчина был одет в серую жилетку, камуфляжные штаны камуфляж и черные резиновые сапоги.

«Требуется помощь в распространении информации по сети», – говорится в сообщении.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (922) 935-65-48, 8 (912) 373-03-16, 8 (800) 700-54-52 или 112.