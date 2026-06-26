В Кирове двое подростков украли мотоцикл и бросили в соседнем дворе

Двое подростков украли спортивный мотоцикл у жителя Кирова Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове двух подростков 2009 и 2011 годов рождения подозревают в краже мотоцикла у местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

В полицию обратился кировчанин 1991 года рождения. Горожанин рассказал, что у него украли мотоцикл «Эндуро». Вечером мужчина оставил транспортное средство около дома. Сумма ущерба составила 128 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемых. Ранним утром подростки шли мимо дома по улице Анфисы Горбуновой. Юноши заметили спортивный мотоцикл и решили его украсть.

«Они откатили его в соседний двор и попытались завести, но безуспешно, после чего бросили», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело.