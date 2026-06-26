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НовостиСпорт26 июня 2026 13:36

Умерла старший тренер Федерации хапкидо Кировской области Корякина

Она скончалась 24 июня
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Федерации хапкидо Кировской области

Фото: пресс-служба Федерации хапкидо Кировской области

Умерла старший тренер Федерации хапкидо Кировской области Мария Корякина. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Корякина скончалась в среду, 24 июня. О причинах ее смерти не сообщается. У старшего тренера остались муж и двое сыновей. В федерации выразили соболезнования родным и близким покойной.

«Мария Владимировна жила яркой, свободной, счастливой жизнью, наслаждалась каждым ее моментом. Спорт был неотъемлемой ее частью», – говорится в сообщении.

С Корякиной простились в пятницу, 26 июня.