Предложили вступить в домовой чат: мошенники украли у кировчанки 1,4 млн рублей

Кировчанка хотела вступить в общедомовой чат и отдала мошенникам 1,4 млн рублей Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у 75-летней жительницы Кирова 1,4 млн рублей под предлогом вступления в общедомовой чат. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Кировчанке позвонил неизвестный и предложил подключиться к общедомовому чату жильцов. Для этого собеседник попросил горожанку назвать код из смс. Женщина так и сделала. Далее ей начали звонить люди, представлявшиеся сотрудниками Минцифры, казначейства и ФСБ. Новые собеседники утверждали, что мошенники взломали аккаунт женщины на Госуслугах и теперь могут украсть деньги. Для того, чтобы предотвратить это, собеседники потребовали задекларировать сбережения и поместить на безопасный счет.

Кировчанка отдала курьеру 1,4 млн рублей. Далее все собеседники перестали выходить на связь. Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.