В Кирове легковушка сбила 75-летнюю женщину

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В четверг, 25 июня, в Кирове автомобиль ИЖ-2126 сбил 75-летнюю женщину. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 11.50. 26-летний молодой человек ехал за рулем легковушки по улице Крупской. Неподалеку от дома №4А ИЖ сбил 75-летнюю женщину.

«В результате происшествия пешеход получила травмы», – говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло два ДТП. В результате один человек погиб, еще один пострадал.