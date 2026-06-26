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НовостиОбщество26 июня 2026 9:36

В Кировской области нашли пропавших пенсионеров из Арбажа

Пенсионеров из Арбажа искали волонтеры и полиция
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Пенсионеры из Арбажа исчезли по дороге в Казань.

Пенсионеры из Арбажа исчезли по дороге в Казань.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области продолжаются поиски 76-летнего Николая Стародубцева и 75-летней Валентины Стародубцевой. О местонахождении супругов ничего не известно с 25 июня.

Как сообщили добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», пенсионеры проживают в поселке Арбаж, однако, по имеющейся информации, они могут направляться в Казань.

Приметы обоих пропавших опубликованы в ориентировке. Николай Стародубцев имеет рост около 170 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы и серо-голубые глаза. Рост Валентины Стародубцевой составляет 158 сантиметров, она среднего телосложения, с русыми волосами с сединой и каре-зелеными глазами. Во что были одеты пенсионеры в день исчезновения, неизвестно.

После часов активных поисков стало известно, что жителей Кировской области нашли и они живы.