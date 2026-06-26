В Кировской области задержали скрывавшихся от правосудия 25 человек

За 11 дней в регионе нашли 25 разыскиваемых. Фото: Алексей ФОКИН.

В Кировской области завершилась оперативно-профилактическая операция «Уклонист», которая проходила с 15 по 26 июня. За это время сотрудники уголовно-исполнительной системы задержали 25 человек, скрывавшихся от исполнения наказания или находившихся в розыске.

Во время мероприятий специалисты УФСИН проверили около 300 адресов, где могли находиться разыскиваемые. В результате были задержаны 17 человек, уклонявшихся от отбывания уголовного наказания. Еще восемь задержанных оказались военнослужащими, самовольно покинувшими свои части и скрывавшимися на территории Кировской области.

Кроме того, сотрудники УФСИН в ходе розыскных мероприятий нашли еще восемь человек, которые числились в розыске по линии регионального управления МВД.

В проведении операции участвовали более 50 сотрудников уголовно-исполнительной системы. В ведомстве отметили, что работа по поиску граждан, скрывающихся от правосудия, продолжается на постоянной основе.