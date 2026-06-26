В Кирове на День молодежи перекроют несколько улиц

Несколько улиц Кирова закроют для автомобилистов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В предстоящие выходные в Кирове введут временные ограничения движения транспорта. Они связаны с проведением мероприятий, посвященных Дню молодежи.

С 6:00 27 июня до 23:00 28 июня автомобили не смогут проехать по улице Труда на участке от Казанской до Набережной Грина, по улице МОПРа между Казанской и Набережной Грина, а также по Набережной Грина от улицы Труда до улицы МОПРа.

Дополнительные ограничения будут действовать с 6:00 до 23:00 27 июня. Для транспорта закроют участок улицы Защитников Отечества от Преображенской до Спасской, проезд к Театральной площади возле дома №63 по улице Владимирской, а также участок улицы Московской вдоль здания правительства между улицами Защитников Отечества и Всесвятской.

Еще несколько улиц окажутся недоступны в ночь на 27 июня. С полуночи до 4:00 движение перекроют на Слободском спуске и на улице Пристанской от Слободского спуска до улицы Спасской.

Кроме того, 27 июня с 6:00 до 23:00 на ряде улиц будет запрещена остановка и стоянка автомобилей.