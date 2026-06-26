Бензин в Кировской области за неделю подорожал на 8 процентов

Стоимость топлива в Кировской области продолжает расти. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

По данным Кировстата, за неделю в Кировской области заметно выросли цены на автомобильное топливо. Подорожание затронуло все основные марки бензина, а также дизельное топливо.

Согласно результатам еженедельного мониторинга, по состоянию на 22 июня средняя стоимость литра бензина АИ-92 достигла 68,37 рубля, а АИ-95 - 75,11 рубля.

Наиболее заметный рост зафиксирован у бензина АИ-95. За неделю его стоимость увеличилась на 8 процентов. Бензин АИ-92 подорожал на 7,4 процента, дизельное топливо - на 4,59 процента, а бензин АИ-98 и выше прибавил 1,4 процента.

Рост цен подтверждают и данные с автозаправочных станций Кирова. Ранее сообщалось, что с 16 по 25 июня стоимость популярных марок топлива на некоторых АЗС выросла сразу на несколько рублей. Так, на заправках сети «Движение» цена АИ-92 увеличилась с 68 до 73 рублей за литр, а АИ-95 - с 75 до 80 рублей. На АЗС «Ирбис» на улице Воровского бензин АИ-92 подорожал с 67,49 до 69,99 рубля, а АИ-95 xTRim - с 75,99 до 80,99 рубля.

Из-за ситуации с ценами правительство Кировской области обратилось в региональное управление ФАС с просьбой проверить, насколько обосновано повышение стоимости топлива на заправках сети «Движение».

Кроме того, ограничения на отпуск бензина уже действуют более чем в 30 регионах страны. В Кировской области на автозаправках «Чепецкнефтепродукта» одному покупателю отпускают не более 30 литров топлива в сутки.