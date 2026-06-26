Появились подробности смертельного ДТП с грузовиком в Советске

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Мужчине, которого насмерть сбил грузовик Shacman в Советске в четверг, 25 июня, был 71 год. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в 16.50. Грузовик ехал по улице Строителей. Неподалеку от дома №15 Shacman сбил мужчину. B результате пешеход погиб.

Позднее в дорожной полиции рассказали, что за рулем грузовика находился 57-летний водитель. Погибшему мужчине был 71 год.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.

Всего за сутки в Кировской области произошло два ДТП. В результате один человек погиб, еще один пострадал.