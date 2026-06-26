Жителей пяти округов Кировской области предупредили об отключении телевидения

В начале июля часть жителей Кировской области останется без телевидения. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей пяти муниципальных округов Кировской области предупредили о временном отключении телевидения и радио. Ограничения будут действовать 2 июля с 08:00 до 17:00 по московскому времени.

Как сообщили в Кировском филиале РТРС, в этот день на радиотелевизионной станции «Ключи», расположенной в Унинском муниципальном округе, пройдут плановые профилактические работы.

На время обслуживания оборудования цифровое вещание будет недоступно в Богородском, Немском, Унинском, Фаленском и Зуевском округах. Жители этих территорий временно не смогут принимать федеральные телеканалы через обычную антенну.

В РТРС пояснили, что такие работы проводятся регулярно и заранее согласовываются с вещателями. Специалисты проверят оборудование, заменят изношенные элементы и выполнят необходимые профилактические мероприятия, чтобы избежать возможных неполадок в дальнейшем.

После завершения работ вещание восстановится. Если телевизор или приставка не найдут сигнал автоматически, пользователям рекомендуют перезагрузить устройство и повторно выполнить поиск каналов. Обычно этого достаточно, чтобы вернуть прием телесигнала.