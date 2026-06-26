В Кировской области пропал 62-летний Алексей Загарских

«Лиза Алерт» ищет жителя Кировской области.

Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» ведут поиски 62-летнего Алексея Германовича Загарских. Мужчина исчез 24 июня, после чего его местонахождение остается неизвестным.

По информации волонтеров, пропавший может находиться рядом с трассой Киров - Орлов. В связи с этим к автомобилистам, которые проезжали по дороге 24 июня после 12:00, обратились с просьбой проверить записи видеорегистраторов. Не исключено, что на них мог попасть мужчина.

Рост Алексея Загарских составляет 164 сантиметра, он худощавого телосложения, с короткими волосами и залысинами, кареглазый. В день исчезновения был одет в синюю джинсовую куртку, синюю клетчатую рубашку, синие спортивные брюки и черные ботинки.

Поисковики отмечают, что мужчина не разговаривает, поэтому установить с ним контакт может быть затруднительно.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52, 112, а также инфоргам поиска Александре «Алиса» по номеру 8 (909) 130-09-89 или Ксении «Яте» по телефону 8 (912) 733-24-18.