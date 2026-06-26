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НовостиОбщество26 июня 2026 8:02

В Кировской области пропал 62-летний Алексей Загарских

Волонтеры разыскивают мужчину, который не может говорить
Дарья КИНЗИКЕЕВА
«Лиза Алерт» ищет жителя Кировской области.

«Лиза Алерт» ищет жителя Кировской области.

Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» ведут поиски 62-летнего Алексея Германовича Загарских. Мужчина исчез 24 июня, после чего его местонахождение остается неизвестным.

По информации волонтеров, пропавший может находиться рядом с трассой Киров - Орлов. В связи с этим к автомобилистам, которые проезжали по дороге 24 июня после 12:00, обратились с просьбой проверить записи видеорегистраторов. Не исключено, что на них мог попасть мужчина.

Рост Алексея Загарских составляет 164 сантиметра, он худощавого телосложения, с короткими волосами и залысинами, кареглазый. В день исчезновения был одет в синюю джинсовую куртку, синюю клетчатую рубашку, синие спортивные брюки и черные ботинки.

Поисковики отмечают, что мужчина не разговаривает, поэтому установить с ним контакт может быть затруднительно.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52, 112, а также инфоргам поиска Александре «Алиса» по номеру 8 (909) 130-09-89 или Ксении «Яте» по телефону 8 (912) 733-24-18.