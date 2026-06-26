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НовостиОбщество26 июня 2026 8:00

В Кирове объявили в розыск должника по алиментам

Кировчанина с долгом в 1,5 миллиона рублей ищут приставы
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Приставы просят помочь найти алиментщика из Кирова.

Приставы просят помочь найти алиментщика из Кирова.

Судебные приставы объявили в розыск 37-летнего жителя Кирова Антона Михайлова, который, по данным ведомства, уклоняется от выплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.

В региональном управлении ФССП сообщили, что мужчина намеренно скрывается от исполнения судебного решения. Размер задолженности уже превысил 1,5 миллиона рублей.

Всех, кому известно, где может находиться разыскиваемый, просят сообщить об этом по телефонам 8-951-355-05-55 или 8 (8332) 48-99-05. В службе судебных приставов отметили, что информацию можно передать анонимно.