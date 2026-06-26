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НовостиОбщество26 июня 2026 7:55

Власти Кировской области обратились в УФАС из-за цен на бензин

Рост цен на бензин в Кировской области проверят антимонопольщики
Дарья КИНЗИКЕЕВА
После жалоб жителей цены на топливо проверит УФАС.

После жалоб жителей цены на топливо проверит УФАС.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области направило в региональное управление Федеральной антимонопольной службы обращение с просьбой оценить обоснованность роста цен на топливо на автозаправочных станциях сети «Движение». В ближайшее время специалисты УФАС приступят к проверке.

Поводом для обращения стали многочисленные жалобы жителей региона на подорожание бензина. Этот вопрос накануне обсуждался на совещании под руководством губернатора Александра Соколова.

По итогам встречи глава региона поручил обратиться не только в антимонопольную службу, но и в прокуратуру, чтобы установить, насколько законным оказалось повышение стоимости топлива.