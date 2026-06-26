18-летний житель Слободского отдал мошенникам 800 тысяч рублей

Злоумышленники запугали молодого человека ответственностью за госизмену. Фото: Кирилл СТАРКОВ.

По данным УМВД России по Кировской области, 18-летнему жителю Слободского позвонила неизвестная. Под видом работника УК она попросила код из СМС якобы для получения ключей от нового домофона.

Далее с потерпевшим связались лжесотрудники «Госуслуг», кибербезопасности и ФСБ. Они убедили молодого человека в том, что мошенники получили доступ к его личным данным и теперь гражданина могут привлечь к ответственности за пособничество террористам и госизмену.

Напуганный потерпевший последовал инструкциям злоумышленников, достал из сейфа 800 тысяч рублей, принадлежавших матери, сложил их в сумку и отдал ее приехавшему таксисту. Вызванный мошенниками 32-летний водитель не знал, что находится в сумке, и по заказу увез ее в Казань.

На данный момент специалисты возбудили уголовное дело и расследуют его.