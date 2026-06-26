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НовостиОбщество26 июня 2026 8:50

Кировчанин на мопеде наехал на 4-летнего ребенка: водитель заплатит компенсацию

22-летний кировчанин заплатит 60 тысяч рублей за наезд на малолетнего ребенка
Мария КУЗНЕЦОВА
Гражданина оштрафовали на 2 тысячи рублей.

Гражданина оштрафовали на 2 тысячи рублей.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает прокуратура Кировской области, 29 июня прошлого года 22-летний нарушитель ехал на мопеде «SUP» по тротуару рядом с домом № 149 на Октябрьском проспекте.

Молодой человек превысил скорость, не справился с управлением и наехал на 4-летнего ребенка. Потерпевший получил незначительные травмы головы.

В результате водителя привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД). Его оштрафовали на 2 тысячи рублей.

Кроме того, прокуратура через суд потребовала взыскать с кировчанина компенсацию причиненного морального вреда в пользу малолетнего пешехода. Нарушитель заплатит 60 тысяч рублей.