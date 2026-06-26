Жительница Нововятска избила женщину: областной суд усилил ее наказание

Специалисты посчитали изначальное наказание слишком мягким. Фото: Валентина ВАГАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным прокуратуры Кировской области, инцидент произошел 29 сентября прошлого года на кухне коммунальной квартиры в доме № 81 на улице Советской в Нововятском районе.

40-летняя подсудимая схватила потерпевшую за волосы и ударила ее по лицу рукой. Кроме того, в ноябре 2024 года женщину уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Теперь ее признали виновной по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Изначально Нововятский районный суд назначил гражданке наказание в виде 5 месяцев ограничения свободы. Однако прокуратура посчитала приговор слишком мягким и обжаловала его в Кировский областной суд.

В результате специалисты усилили наказание и ограничили женщине свободу на 6 месяцев.