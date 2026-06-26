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НовостиПроисшествия26 июня 2026 8:10

В Кирово-Чепецке мужчина ударил свою сожительницу по голове и забрал у нее сумку

Гражданина нашли и задержали
Мария КУЗНЕЦОВА
С нарушителем будет разбираться полиция.

С нарушителем будет разбираться полиция.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в шесть часов вечера патрульные отправились на поиски подозреваемого в грабеже.

Рядом с магазином на улице Сосновой мужчина несколько раз ударил потерпевшую по лицу и голове, после чего вырвал у нее из рук сумку с документами и убежал.

Подозреваемого нашли на улице Некрасова. Им оказался сожитель женщины. В результате для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали нарушителя 1976 года рождения полиции.