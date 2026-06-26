В Кирово-Чепецке мужчина ударил свою сожительницу по голове и забрал у нее сумку

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП
Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в шесть часов вечера патрульные отправились на поиски подозреваемого в грабеже.
Рядом с магазином на улице Сосновой мужчина несколько раз ударил потерпевшую по лицу и голове, после чего вырвал у нее из рук сумку с документами и убежал.
Подозреваемого нашли на улице Некрасова. Им оказался сожитель женщины. В результате для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали нарушителя 1976 года рождения полиции.