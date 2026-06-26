В Кирове начали асфальтировать дорогу на улице Лепсе

Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Фото: администрация города Кирова.

Как сообщает администрация Кирова, подрядчик продолжает ремонтировать дороги в городе.

Прошлой ночью, пока не было дождя, специалисты начали укладывать новое покрытие на улице Лепсе. Большую часть участка уже заасфальтировали.

Вместе с тем работы продолжаются на других улицах. На Боровицкой сотрудники сняли старый слой покрытия с проезжей части и в ближайшее время поднимут горловины колодцев. Также здесь обновляют тротуары.

На улице Олега Кошевого установили новые бордюры, а на Тимирязева - убирают старые.