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НовостиОбщество26 июня 2026 7:50

В Кирове начали асфальтировать дорогу на улице Лепсе

Покрытие уложили на большей части участка
Мария КУЗНЕЦОВА
Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Фото: администрация города Кирова.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Фото: администрация города Кирова.

Как сообщает администрация Кирова, подрядчик продолжает ремонтировать дороги в городе.

Прошлой ночью, пока не было дождя, специалисты начали укладывать новое покрытие на улице Лепсе. Большую часть участка уже заасфальтировали.

Вместе с тем работы продолжаются на других улицах. На Боровицкой сотрудники сняли старый слой покрытия с проезжей части и в ближайшее время поднимут горловины колодцев. Также здесь обновляют тротуары.

На улице Олега Кошевого установили новые бордюры, а на Тимирязева - убирают старые.