В Юрьянском районе горел лесопитомник: огонь тушили 18 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области

В четверг, 25 июня, в Юрьянском районе горел лесопитомник, площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

В Мурыгино загорелось здание лесопитомника. Пламя уничтожило крышу. Кроме того, обгорели стены.

«Огнем уничтожено оборудование и имущество, находившееся внутри», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что на место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. На месте происшествия работали 18 человек и семь единиц техники.

«Причина пожара устанавливается», – говорится в сообщении.