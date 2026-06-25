В Кирове 16-летний подросток пытался продать наркотики: его задержали

В Кирове 16-летнего подростка задержали за торговлю наркотиками Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове 16-летнего подростка подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В мае подозреваемый вступил в преступный сговор с неизвестным. Они договорились о наркоторговле. Молодой человек получил от неизвестного запрещенные вещества. Далее подросток должен был расфасовать и разместить наркотики в тайники в Кирове.

«Однако в этот же день юноша был задержан сотрудниками полиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что у подростка изъяли как минимум 0,5 грамма наркотика. Обстоятельства преступления выясняются.