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НовостиПолитика25 июня 2026 12:35

В зоне СВО погиб боец из Советского района

В зоне СВО погиб гвардии рядовой из Кировской области
Алексей ЕЛАГИН
В зоне СВО погиб гвардии рядовой из Кировской области

В зоне СВО погиб гвардии рядовой из Кировской области

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В зоне проведения специальной военной операции погиб боец из Советского района. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

В зоне СВО погиб Михеев Иван Александрович. Он родился в 1983 году. В зоне СВО боец был гвардии рядовым. Михеев погиб 16 марта 2025 года, выполняя поставленные боевые задачи. В администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.

«Иван Александрович - настоящий Защитник и Патриот своего Отечества, с честью и достоинством исполнил долг военнослужащего. Вечная память герою!», – говорится в сообщении.