В Кировской области подростку выплатят компенсацию после нападения собаки

Владельцу собаки придется заплатить за травму подростка. Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Унинском районе суд обязал хозяйку собаки выплатить компенсацию 12-летнему подростку, пострадавшему после нападения животного.

Инцидент произошел летом прошлого года в селе Елань. Собака, принадлежащая местной жительнице, напала на мальчика и укусила его за ногу.

Поскольку несовершеннолетний не может самостоятельно защищать свои права в суде, в его интересах выступила прокуратура Унинского района. Надзорное ведомство обратилось с иском о взыскании компенсации морального вреда.

Суд поддержал требования прокуратуры и постановил выплатить пострадавшему ребенку 20 тысяч рублей.

В настоящее время исполнение судебного решения находится под контролем надзорного ведомства.