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НовостиПроисшествия25 июня 2026 14:00

В Кировской области подростку выплатят компенсацию после нападения собаки

Суд взыскал 20 тысяч рублей за укус собаки школьника
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Владельцу собаки придется заплатить за травму подростка.

Владельцу собаки придется заплатить за травму подростка.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Унинском районе суд обязал хозяйку собаки выплатить компенсацию 12-летнему подростку, пострадавшему после нападения животного.

Инцидент произошел летом прошлого года в селе Елань. Собака, принадлежащая местной жительнице, напала на мальчика и укусила его за ногу.

Поскольку несовершеннолетний не может самостоятельно защищать свои права в суде, в его интересах выступила прокуратура Унинского района. Надзорное ведомство обратилось с иском о взыскании компенсации морального вреда.

Суд поддержал требования прокуратуры и постановил выплатить пострадавшему ребенку 20 тысяч рублей.

В настоящее время исполнение судебного решения находится под контролем надзорного ведомства.