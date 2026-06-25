В Кирове вновь выросли цены на бензин

Кировские водители столкнулись с новым скачком цен на АЗС. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

На кировских автозаправочных станциях вновь изменились ценники. За последние дни стоимость большинства популярных видов топлива заметно выросла.

Сильнее всего повышение затронуло сеть АЗС «Движение». Здесь литр бензина АИ-92 подорожал с 68 до 73 рублей, АИ-95 - с 75 до 80 рублей. Стоимость АИ-100 увеличилась до 109 рублей за литр. Дизельное топливо прибавило два рубля и теперь продается по 86 рублей. Цена на газ осталась прежней.

Рост стоимости зафиксирован и на заправках сети «Ирбис». Бензин АИ-92 здесь подорожал на 2,5 рубля, а премиальные марки топлива прибавили от трех до пяти рублей за литр. Дизель также стал дороже.

На заправках «Лукойл» изменения оказались менее заметными. Цена бензина АИ-95 выросла на несколько копеек, аналогичная ситуация наблюдается и с дизельным топливом.

Рост цен на бензин остается актуальной проблемой не только для Кировской области, но и для многих регионов страны. Ранее федеральные власти разрешили отдельным нефтеперерабатывающим предприятиям временно выпускать топливо с некоторыми характеристиками стандарта «Евро-3». Кроме того, в ряде регионов вводились ограничения на объемы отпуска топлива одному покупателю. Также проводятся проверки причин резкого роста стоимости бензина и дизельного топлива.