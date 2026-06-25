Жители Кировской области не смогут проголосовать через интернет

Стало известно, где будет доступно электронное голосование. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство цифрового развития России опубликовало перечень регионов, где на предстоящих выборах будет работать система дистанционного электронного голосования. Кировская область в этот список не вошла.

По данным ведомства, воспользоваться федеральной платформой смогут жители 32 субъектов страны. Потенциальное число участников дистанционного голосования оценивается в 48,4 миллиона человек. Для регистрации необходима подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг, связанная с Регистром избирателей.

Среди соседних с Кировской областью регионов возможность проголосовать через интернет получат жители Республики Коми, Республики Марий Эл, Пермского края, Удмуртии, а также Архангельской, Вологодской и Костромской областей.

Напомним, что в сентябре 2026 года жителям Кировской области предстоит выбрать депутатов Государственной думы России и Законодательного собрания региона. Голосование пройдет в течение трех дней - 18, 19 и 20 сентября. Основным днем выборов станет 20 сентября.