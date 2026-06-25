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НовостиОбщество25 июня 2026 12:00

Жители Кировской области не смогут проголосовать через интернет

Кировская область осталась без дистанционного голосования
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Стало известно, где будет доступно электронное голосование.

Стало известно, где будет доступно электронное голосование.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство цифрового развития России опубликовало перечень регионов, где на предстоящих выборах будет работать система дистанционного электронного голосования. Кировская область в этот список не вошла.

По данным ведомства, воспользоваться федеральной платформой смогут жители 32 субъектов страны. Потенциальное число участников дистанционного голосования оценивается в 48,4 миллиона человек. Для регистрации необходима подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг, связанная с Регистром избирателей.

Среди соседних с Кировской областью регионов возможность проголосовать через интернет получат жители Республики Коми, Республики Марий Эл, Пермского края, Удмуртии, а также Архангельской, Вологодской и Костромской областей.

Напомним, что в сентябре 2026 года жителям Кировской области предстоит выбрать депутатов Государственной думы России и Законодательного собрания региона. Голосование пройдет в течение трех дней - 18, 19 и 20 сентября. Основным днем выборов станет 20 сентября.