Аэропорт Победилово возобновит работу с 1 июля

Кировский аэропорт готовится принять первые рейсы после ремонта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове подходит к завершению ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Победилово. После окончания работ воздушная гавань вновь начнет принимать и отправлять рейсы с 1 июля 2026 года.

Масштабное обновление стало возможным благодаря федеральному финансированию. На проведение работ было выделено свыше двух миллиардов рублей. Средства направлены в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

Ранее аэропорт Победилово получил признание на федеральном уровне. Воздушная гавань стала лауреатом премии «Воздушные ворота России» и заняла второе место в категории лучших малых аэропортов страны. После этого объект вошел в число десяти российских аэропортов, которым по поручению президента Владимира Путина выделили средства на модернизацию инфраструктуры.

Ожидается, что после завершения ремонта аэропорт сможет обеспечить более комфортную и безопасную работу, а также повысить качество обслуживания пассажиров.