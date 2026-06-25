В Кировской области устранили промыв на дороге Зуевка – Фаленки

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

На автодороге Зуевка – Фаленки в Кировской области удалось устранить промыв. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Утром в четверг, 25 июня, губернатор Кировской области Александр Соколов выехал на участок автодороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки. Из-за обильных длительных дождей и большого потока воды там произошел размыв земляного полотна. Из-за этого дорогу перекрыли.

С 16.00 24 июня, когда началось снижение уровня воды, рабочие начали монтировать дополнительную водопропускную трубу, а также засыпать промыв. Эти работы велись всю ночь и продолжаются сейчас. В настоящее время на объекте уложили вторую водопропускную трубу. Она позволит принимать поток воды большего объема. В настоящее время стартовала отсыпка дороги щебнем. Далее начнется асфальтирование.

«Планируется, что уже сегодня на этом участке дороги будет открыто движение в реверсивном формате», – сообщили в кировском правительстве.

К ликвидации последствий размыва привлекли специалистов Дорожного комитета и областной компании «Вятавтодор». На месте происшествия работают 25 человек и 15 единиц техники: экскаватор-погрузчик, гусеничный экскаватор, фронтальный погрузчик, 10 автосамосвалов и два легковых автомобиля. На объект в достаточных объемах завезены песок, камень, щебень, водопропускные трубы.