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НовостиЗвезды25 июня 2026 10:20

Спектакль «Театра на Спасской» получил «Золотую маску»

Награду вручили в Омске
Мария ПЕТРОВА
Постановку признали лучшим спектаклем для детей. Фото: ekvus-kirov.ru

Постановку признали лучшим спектаклем для детей. Фото: ekvus-kirov.ru

Кировский «Театр на Спасской» в свой юбилейный сезон был удостоен главной театральной награды - «Золотой маски». Премию в номинации «Лучший спектакль для детей» получила постановка «Рыжий. Честный. Влюбленный» (6+).

Указанную номинацию вручили впервые - ранее она не была включена в программу национальной театральной премии.

В основу «Рыжего. Честного. Влюбленного» легла повесть Георгия Полонского. Главный герой спектакля - лисенок Людвиг - отказывается быть хитрым обманщиком, предпочитая путь справедливости, а также заводит дружбу с цыпленком Туттой.

Церемония прошла в музыкальном театре Омска - культурной столицы России-2026.