Взяли покататься: трех жителей Даровского задержали за угон автомобиля

Нарушителям грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: УМВД России по Кировской области.

По данным УМВД России по Кировской области, к сотрудникам обратился житель Даровского. Неизвестные угнали его автомобиль марки «Лада Калина» прямо из гаража.

Специалисты нашли и задержали подозреваемых. Ими оказались местные жители 2005, 2007 и 2008 годов рождения. Один из них живет недалеко от потерпевшего, поэтому знает, что гараж должным образом не запирается.

В одну из ночей в начале мая он пролез внутрь. С помощью обнаруженной связки ключей подозреваемый завел автомобиль и поехал кататься. Позже к нему присоединился его друг. Накатавшись, молодые люди вернули авто на место.

Через месяц этот друг снова захотел покататься и попросил у угонщика ключи от машины. К нему присоединился другой знакомый. Однако в этот раз автомобиль сломался, и молодые люди толкали его до гаража вручную. Тогда их заметили родственники потерпевшего.

На данный момент специалисты возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон) и расследуют их.