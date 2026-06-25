В Кирове злостного нарушителя ПДД оштрафовали на 400 тысяч рублей

Машину нарушителя конфисковали. Фото: прокуратура Кировской области.

Как сообщает прокуратура Кировской области, 3 февраля прошлого года мужчина ехал на автомобиле «Honda Civic» по улице Профсоюзной. При этом он был пьян.

Во время проверки специалисты обнаружили, что ранее гражданина уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное нарушение.

В результате его признали виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Суд назначил кировчанину наказание в виде штрафа размером 400 тысяч рублей, а также лишил его водительских прав на 3 года. Кроме того, специалисты конфисковали автомобиль нарушителя.