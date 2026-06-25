Навоз и сорняки: на сельхозучастке в Малмыжском районе выявили нарушения

Собственник участка нарушил требования земельного законодательства РФ. Фото: управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Как сообщает управление Россельхознадзора, во время проверки сотрудники обнаружили нарушения на сельскохозяйственном участке на территории Савальского сельского поселения в Малмыжском районе.

Здесь без разрешения сняли плодородный слой почвы на площади 4 тысячи кв. метров. Еще 700 кв. метров земли перекрыли навозом. Кроме того, 11 тысяч кв. метров в юго-восточной части участка заросли крапивой, репейником и кустарниками.

В результате специалисты выдали предписание юридическому лицу, которое владеет данной землей. У собственника участка есть время устранить все нарушения до 31 мая 2027 года.