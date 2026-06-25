Вышел из бара и сел за руль: в Кирово-Чепецке задержали пьяного водителя

Нарушителя передали сотрудникам ГАИ. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

По данным управления Росгвардии по Кировской области, в три часа ночи сотрудники получили сообщение о том, что пьяный посетитель бара на улице Луганской сел за руль автомобиля «Лада Калина» и куда-то поехал.

Патрульные отправились на поиски нарушителя. Нашли его на проспекте Мира. Когда гражданин заметил росгвардейцев, то сразу остановился. Во время проверки документов специалисты почувствовали от него сильный запах алкоголя.

В результате нарушителя 1990 года рождения передали сотрудникам ГАИ для дальнейшего разбирательства.