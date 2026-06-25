В Котельничском районе опрокинулся КамАЗ: пострадал водитель

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В среду, 24 июня, в Котельничском районе опрокинулся КамАЗ, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 13.30. 41-летний мужчина ехал за рулем грузовика по федеральной трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь. На 514-м километре КамАЗ съехал с дороги. После этого фура опрокинулась.

«В результате происшествия водитель получил травмы», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Всего за сутки в Кировской области произошло шесть ДТП. В результате этих происшествий пострадали пять человек, еще один погиб.