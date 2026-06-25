В Яранске столкнулись «Лада» и велосипед с электродвигателем: погиб один человек

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В среду, 24 июня, в Яранске столкнулись ВАЗ-2114 и велосипед с электродвигателем, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Трагедия произошла в 20.40. 18-летний молодой человек ехал за рулем «Лады» по улице Лагуновской. Неподалеку от дома №22 отечественный автомобиль столкнулся с велосипедом. Он был оснащен электродвигателем.

В результате ДТП погиб один человек. 70-летний велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.

Всего за сутки в Кировской области произошло шесть ДТП. В результате этих происшествий пострадали пять человек, еще один погиб.