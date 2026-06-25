Жителей Кировской области предупредили о подъеме уровня воды в реках

Кировчан предупредили о возможных подтоплениях территорий. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Кировской области начали получать уведомления от системы РСЧС о повышении уровня воды в реках региона. В сообщениях говорится о возможной угрозе подтоплений и необходимости соблюдать меры предосторожности.

По данным экстренных служб, гидрологическая обстановка остается напряженной. Из-за продолжающегося подъема воды существует вероятность подтопления отдельных территорий. Жителям рекомендуют заранее подготовиться к возможным последствиям и при возникновении чрезвычайных ситуаций обращаться по номеру 112.

Сложная ситуация во многом связана с обильными осадками, которые прошли в регионе в последние дни. Ранее сильные дожди уже привели к подтоплению и повреждению нескольких участков дорог.

На сегодняшний день движение остается закрытым на 112-м километре трассы Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки, на 88-м километре дороги Белая Холуница - Кирс, а также на девятом километре автодороги Фаленки - Уни.

Непростая ситуация сохраняется и в Верхнекамском районе. Там паводковые воды затопили семь участков на шести дорогах местного значения. Специалисты продолжают следить за обстановкой и оценивать последствия непогоды.

Жителей региона просят внимательно относиться к предупреждениям экстренных служб и учитывать возможные ограничения при планировании поездок по области.