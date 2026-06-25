В Кирове выпустили в природу десять спасенных ежей

В центре «Большое гнездо» рассказали о выпуске ежей на волю.

В Центре спасения диких животных «Большое гнездо» сообщили о выпуске на волю десяти ежей, которых специалисты выхаживали с прошлого года.

Когда животные попали к сотрудникам центра, они были совсем маленькими и не смогли бы самостоятельно пережить холодное время года. Из-за недостаточного веса осенью их решили не возвращать в природу. Вместо этого ежата остались зимовать под присмотром специалистов.

С наступлением весны животных переселили в открытый вольер, где начали готовить к самостоятельной жизни. За это время ежи научились искать пищу, добывать червей и правильно реагировать на опасность, сворачиваясь в клубок.

Перед выпуском сотрудники центра надеялись, что необычная компания поможет одному из голубей быстрее привыкнуть к жизни в дикой природе. Однако эксперимент успехом не увенчался. Птица не только не испугалась соседей, но и начала проявлять к ним агрессию.

Не все подопечные центра пока готовы к возвращению в естественную среду. Еще два ежонка продолжают проходить лечение. У одного специалисты выявили папилломы, у второго сохраняются проблемы со зрением.

Сотрудники «Большого гнезда» подчеркнули, что спасти животных удалось благодаря помощи неравнодушных людей. Сейчас в центре находятся новые малыши, которым также требуется уход. Для их содержания необходимы корм, отопление и помещение. Только расходы на электроэнергию за последний месяц приблизились к восьми тысячам рублей, а аренда превысила 18 тысяч рублей.