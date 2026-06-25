Жителей Кировской области предупредили о новых дождях

На востоке Кировской области сохраняется риск дождевых паводков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Кировской области предупредили о сохранении дождливой погоды. По данным сообщества «Любительская метеорология в Кирове», погодная модель AIFS показывает высокую вероятность осадков как минимум до утра 30 июня.

Согласно прогнозу, больше всего осадков может выпасть на северо-востоке и востоке региона. Авторы паблика отмечают, что ситуация остается непростой. В этих районах сохраняется риск формирования новых дождевых паводков, которые способны повлиять не только на гидрологическую обстановку, но и на транспортное сообщение.

Напомним, что последствия сильных дождей уже ощутили жители нескольких районов области. Ранее из-за обильных осадков оказались подтоплены отдельные участки дорог, а движение поездов происходило с задержками. В Кирово-Чепецке также пришлось временно закрыть движение по наплавному мосту.

Специалисты рекомендуют жителям внимательно следить за изменением погодной обстановки и учитывать возможные ограничения при планировании поездок.