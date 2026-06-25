В Шабалинском районе горели дом и гараж: пострадал один человек

Один человек пострадал в результате крупного пожара в Кировской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 24 июня, в Шабалинском районе горели дом и гараж, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

В Ленинском загорелись гараж, дом и хозпостройки. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. На месте происшествия сгорели гараж с автомобилем, обрешетка крыши дома, хозпостройка. Общая площадь возгорания составила 139 квадратных метров. На месте происшествия работали 19 человек и пять единиц техники.

В результате пожара пострадал один человек.

«Хозяин дома получил ожоги», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что причина случившегося выясняется.