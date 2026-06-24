Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов дал поручения по ликвидации последствий сильных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Соколов провел заседание областной комиссии по ликвидации и предупреждению ЧС. Главным вопросом стала ликвидация последствий сильных дождей. Губернатор рассказал, что обильные осадки привели к нарушению транспортного сообщения с некоторыми территориями. Кроме того, зафиксировали подтопления домовых территорий, а также участков дорог.

«Задача – оперативно ликвидировать последствия обильных осадков. Введен режим повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать на ситуацию», – сказал Соколов.

С 13 июня Кировская область находится в зоне осадков, а также под влиянием атлантического циклона. Больше всего осадков выпало в Фаленском и Верхнекамском округах, а также в Зуевском районе. Это привело к тому, что за последние три дня уровень воды в реке Вятке поднялся на 117 см, в Чепце – на 83 см. Синоптики зафиксировали, что за сутки 23 июня и ночь 24 июня в Кирсе выпало 101% месячной нормы осадков, в Фалёнках — 149%.

Обильные осадки привели к подтоплению и частичному разрушению ряда дорожных участков:

- на 112-м км автодороги Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки в Фаленском районе, из берегов вышли реки Полынка и Боровка. Пути объезда: большегрузным автомобилям свыше 3,5 тонн - через Ижевск, легковым автомобилям движение возможно через Унинский район;

- на 88-м км автодороги Белая Холуница – Кирс в Верхнекамском районе. Путь объезда –через Омутнинск.

- на 9-м км автодороги Фалёнки – Уни в Фалёнском районе. В 16 часов 24 июня проезд по этому участку открыт в реверсивном движении. Размыва дорожного полотна не произошло.

- в Верхнекамском районе в результате паводка произошёл перелив воды на 6 автодорогах местного значения. Аварийно-восстановительные мероприятия выполнены на дороге Лойно-Кай, а на дороге в поселок Лесной работы продолжаются. Провал на долге Чус-Камский планируют устранить 25 июня. Проезд на Омутнинск открыт, завоз продуктов идет по этой дороге.

Горьковская железная дорога сообщила, что 24 июня на перегоне Зуевка – Коса в связи с неблагоприятными погодными условиями произошел подмыв железнодорожного пути. На место выезжали противоразмывные поезда для подсыпки балласта. Приняты необходимые меры для сокращения времени задержки пассажирских поездов. На месте организован штаб оперативного реагирования. Создан запас материалов, имеется необходимая техника и люди.

По прогнозу метеослужбы, сейчас основная часть циклона сместилась в сторону Урала, Кировская область находится в тыловой части циклона. Осадки будут продолжаться еще порядка 10 дней, но будут носить локальный характер. В начале июля ожидается прохладная и влажная погода.

После снижения уровня воды на всех участках дорожное полотно будет восстановлено. Создан необходимый запас щебня, гравия, техники. Обследовали водопропускные трубы.

Соколов поручил в ближайшее время обследовать русла малых рек и в случае обнаружения заторов – очистить их, чтобы вода беспрепятственно уходила.

В медицинских организациях Верхнекамского и Фаленского округов создан запас лекарственных препаратов. В случае необходимости экстренной медицинской помощи будет использоваться санавиация.

На всех территориях обеспечена работа инфраструктуры электроэнергетики.

«В муниципалитетах, где отмечены подтопления придомовых территорий, необходимо оперативно обследовать дома и оказать людям помощь», – подчеркнул Соколов.