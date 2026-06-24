Соколов поручил Минсельхозу координировать обеспечение аграриев топливом

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил Министерству сельского хозяйства координировать обеспечение аграриев топливом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В среду, 24 июня, Соколов работает в Куменском районе. В этом муниципалитете успешно развивается отрасль сельского хозяйства. Руководитель региона встретился с представителями местного АПК. Одной из актуальных тем обсуждения стало наличие топлива у аграриев.

«Это очень важно для сельхозтоваропроизводителей, сейчас идут полевые работы, заготовка кормов», – сказал Соколов.

Губернатор заверил, что предприятия, работающие в Кировской области, находятся под защитой властей в вопросах поставок топлива. Соколов поручил координацию этой ситуации заместителю председателя правительства региона Юрию Терешкову.

Вице-премьер рассказал, что в Минэнерго России зарезервирован объем топлива, необходимого для нужд сельхозпредприятий Кировской области. Организации аграрного сектора могут обратиться в министерство. Там представителей этих предприятий проконсультируют по поводу условий заключения договоров на поставки топлива.