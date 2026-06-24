Сельхозпредприятия Кировской области работают в непростых погодных условиях

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Сельскохозяйственные предприятия Кировской области продолжают свою работу в непростых погодных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В среду, 24 июня, губернатор Кировской области Александр Соколов работает в Куменском районе. Руководитель региона встретился с сотрудниками сельхозпредприятия «Красное знамя». Соколов оценил ход заготовки кормов.

Руководитель предприятия Владимир Шулаев рассказал, что в 2026 году при заготовке кормов возникли сложности. Это связано с высокой влажностью и частыми осадками. Поэтому работникам приходится по максимуму использовать все дни, когда дождей нет. Сотрудники убирают траву, пока она идет на силос.

Всего к настоящему времени в Кировской области заготовили в общей сложности 400 тысяч тонн силосной массы.

«Красное знамя» – одно из самых крепких и крупных сельхозпредприятий региона. В областном правительстве назвали эту организацию своего рода щитом продовольственной безопасности. Предприятие производит молоко, мясо и зерно.

«Красное Знамя» – флагман сельхозпроизводства, по объему реализации продукции предприятие на 2 месте среди 250 хозяйств региона. Здесь проходят практику студенты Куменского аграрного техникума – кузницы кадров для села. А выпускникам вузов выплачиваются подъемные в 500 тысяч рублей», – рассказал Соколов.

По уровню зар платы «Красное знамя» на втором месте в регионе. За пять месяцев 2026 года средняя зарплата на предприятии составила 99,1 тысячи рублей.

Предприятие получает поддержку по государственной программе Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса». Активно реализует социальные проекты. В последние годы силами предприятия отремонтированы дорога в с. Быково, улица Кирова в пгт Кумены, приобретены методические пособия для школы п. Нижнеивкино, обустроены ограждения кладбища п. Уни.

Благодаря предприятию было проведено газовое отопление в Преображенскую церковь с. Вожгалы. Компания поддерживает благотворительные фонды «Ласточки добра» и «За Вятку».

Владимир Шулаев рассказал, что коллектив предприятия сложившийся, многие работают здесь десятилетия. Так, в деревне Парфеновщина Александр Соколов встретился с многодетной семьей Малютиных. Глава семьи Сергей Владимирович уже 15 лет работает механизатором в «Красном знамени», а Елена Витальевна трудится в родной деревне заведующей магазина. Супруги воспитывают троих детей. Соколов подчеркнул, что такие семьи – главная опора села.