Размытую трассу Зуевка - Фаленки до сих пор не могут восстановить из-за воды

Дороги Кировской области пострадали от ливней.

Главной новостью последних дней в Кировской области стала погода. Обильные дожди привели к серьезным разрушениям на дорогах. Больше всего пострадали Фаленский и Верхнекамский районы.

Так, в Фаленском сначала обрушился участок трассы, ведущей из Фаленок в Зуевку, а позже пришлось перекрыть и дорогу на Богородское. В Верхнекамском тоже размыло несколько участков, а одна из дорог, соединяющих Кирс с областным центром, обрушилась.

В Фаленском районе работы идут уже вторые сутки. Техника и материалы на месте, но приступить к ремонту специалисты пока не могут. Вода стоит высоко, и сделать отсыпку дороги просто не получается.

Объезд для водителей, следующих по маршруту Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки, организован через трассу Киров - Малмыж - Вятские Поляны до села Кырчаны, затем по дороге Кырчаны - Нема - Кильмезь. Можно также объехать через федеральную трассу Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь.

В Верхнекамском районе восстановление дорог тоже запланировано. Специалисты надеются выполнить все работы за одни сутки, как только спадет вода. Для обрушившейся трассы Кирс - Белая Холуница предложен объезд через Омутнинск.