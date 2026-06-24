Трое выпускников из Кирова набрали по 200 баллов на ЕГЭ

В Кирове назвали первых стобалльников. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В департаменте образования администрации Кирова озвучили первые итоги Единого государственного экзамена. Трое выпускников муниципальных школ смогли набрать максимальные 200 баллов: они идеально сдали по два предмета.

Один из них окончил лицей №21 и получил сто баллов по русскому языку и обществознанию. Второй - выпускник школы №51, отличился на профильной математике и физике. Третий учился в Вятской православной гимназии и набрал максимум по русскому языку и физике.

Стобалльные результаты по отдельным предметам показали и другие школьники. Русский язык на сто баллов сдали семь выпускников, химию - шесть человек, литературу - трое.

Обработка результатов по биологии, иностранным языкам и информатике еще продолжается. Окончательные итоги станут известны позже.