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НовостиОбщество24 июня 2026 13:33

Трое выпускников из Кирова набрали по 200 баллов на ЕГЭ

Лицей №21, школа №51 и православная гимназия дали двукратных стобалльников
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Кирове назвали первых стобалльников.

В Кирове назвали первых стобалльников.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В департаменте образования администрации Кирова озвучили первые итоги Единого государственного экзамена. Трое выпускников муниципальных школ смогли набрать максимальные 200 баллов: они идеально сдали по два предмета.

Один из них окончил лицей №21 и получил сто баллов по русскому языку и обществознанию. Второй - выпускник школы №51, отличился на профильной математике и физике. Третий учился в Вятской православной гимназии и набрал максимум по русскому языку и физике.

Стобалльные результаты по отдельным предметам показали и другие школьники. Русский язык на сто баллов сдали семь выпускников, химию - шесть человек, литературу - трое.

Обработка результатов по биологии, иностранным языкам и информатике еще продолжается. Окончательные итоги станут известны позже.