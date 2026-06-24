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НовостиОбщество24 июня 2026 13:32

В Кировской области 27 июня запретят продажу алкоголя в магазинах

День молодежи в Кировской области пройдет без розничной продажи спиртного
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Кировской области в День молодежи вводится «сухой закон».

В Кировской области в День молодежи вводится «сухой закон».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 27 июня, в Кировской области будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Ограничение связано с празднованием Дня молодежи и касается торговых точек, где спиртное продают «на вынос». Купить алкоголь в обычных магазинах в этот день не получится.

В региональном министерстве промышленности, предпринимательства и торговли напомнили об ответственности за нарушение правил. Должностным лицам грозит штраф до 40 тысяч рублей, юридическим лицам - до 300 тысяч рублей.