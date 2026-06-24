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НовостиОбщество24 июня 2026 12:39

В Вахрушах 76-летний грибник провел ночь в лесу и чуть не увяз в болоте

Житель Вахрушей ушел за грибами без телефона и потерялся в лесу
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В лесу под Вахрушами нашли обезвоженного пенсионера, который провел ночь в болоте.

В лесу под Вахрушами нашли обезвоженного пенсионера, который провел ночь в болоте.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

76-летний житель поселка Вахруши ушел в лес за грибами и не вернулся. Телефон он оставил дома, и жена не могла до него дозвониться, поэтому женщина обратилась в полицию.

Правоохранители вместе с волонтерами организовали поиски. Одни обходили дома и опрашивали соседей, другие ушли в лес. Ночные поиски усложнялись темнотой, но под утро полицейские обнаружили пенсионера. Оказалось, что мужчина всю ночь провел на улице, сильно обезвожился и еле стоял на ногах.

Как выяснилось позже, он забрел на болотистый участок, с трудом выбрался, потратив почти все силы. Ему оказали первую помощь и доставили в больницу. Сейчас жизни и здоровью пожилого грибника ничего не угрожает