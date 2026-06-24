В Кировской области из-за дождей задержали 4 поезда и закрыли участок трассы

На дорогах Кировской области вода, поезда опаздывают до трех часов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области второй день устраняют последствия сильных дождей. На 114-м километре трассы Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки размыло дорогу, проезд закрыт. На месте работают специалисты минтранса, дорожного комитета и «Вятавтодора», туда доставили материалы и технику, но из-за высокого уровня воды приступить к работам пока не могут.

Вода также перелилась через трассу Зуевка - Богородское - Уни - Фаленки, движение там ограничено. Для объезда водителям предлагают маршрут Киров - Малмыж - Вятские Поляны - Кырчаны, затем до Немы и Кильмези, либо федеральную трассу Р-243.

Помимо этого, готовятся к восстановлению нескольких участков в Верхнекамском районе, где работы начнутся, как только спадет вода, и обещают уложиться в один день. Вода вышла и на дорогу Кирс - Белая Холуница, объезд организован через Омутнинск.

На Горьковской железной дороге 24 июня на перегоне Зуевка - Коса размыло пути. На место отправили противоразмывный поезд для подсыпки балласта. Из-за этого задержаны четыре поезда: №70 Москва - Чита (на 1 час 5 минут), №86 Москва - Серов (на 54 минуты), №6374 Киров - Яр (на 3 часа 16 минут) и №6373 Яр - Киров (на 1 час 43 минуты).