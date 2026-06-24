В Кирове столкнулись автомобили Kia и Mini Cooper пострадала 47-летняя женщина

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Во вторник, 23 июня, в Кирове столкнулись автомобили Kia Rio и Mini Cooper, в результате чего пострадала 47-летняя женщина. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 14.25 на улице Владимирской. Неподалеку от дома №13 столкнулись автомобили Kia и Mini Cooper. За рулем первого авто находился 29-летний молодой человек. Второй иномаркой управлял 52-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала 47-летняя женщина. Она находилась в салоне Kia.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.

Всего за сутки в Кировской области произошло два ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности два человека.